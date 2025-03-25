В Саратове ищут подрядчика на противоаварийные работы в «Доме трезвости»

Городской комитет по архитектуре объявил аукцион на первоочередные противоаварийные мероприятия и ремонт кровли в «Доме трезвости» в Саратове. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Указанный объект расположен на ул. Григорьева, 45. Речь идет об особняке Готовицкого. Из местного бюджета на работы выделят 2,2 млн руб. Прием заявок доступен до 2 апреля. Победитель станет известен днем позже.

Подрядной организации предстоит убрать строительный и бытовой мусор, восстановить приямки с навесом для отвода вод, заделать трещины, убрать натяжной потолок, снять штукатурку. Также от подрядчика потребуется установить три противоаварийные стойки под чердачное перекрытие, заменить утеплитель и часть кровли, законсервировать дворовую наружную дверь, окна подвала и первого этажа. Соответствующие работы должны быть выполнены в течение 100 дней с момента подписания контракта.

Павел Фролов