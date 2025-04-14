Еще один крупный объект скоро появится в городском курорте «Притяжение»

К концу года в Магнитогорске, в парке Притяжение, откроется термальный комплекс, который будет доступен в любое время года.



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Стройка развернулась в конце 2024 года, после согласования и утверждения проекта. Сейчас на строительной площадке возле отеля «Европа» трудятся сотни рабочих, десятки единиц техники. Темпы строительства высокие, на шести тысячах квадратных метров ежедневно задействованы в среднем около трёхсот рабочих. И сомнений нет: все работы будут выполнены в срок и на высоком профессиональном уровне. Потому что команда Притяжения под руководством инициатора и ключевого инвестора проекта, председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова тщательно подбирает и проектировщиков, и исполнителей строительства объектов. Генеральным подрядчиком на этом объекте выступает АО «Прокатмонтаж».

– Термальный комплекс находится в активной стадии строительства, – рассказал управляющий директор термального комплекса и спа-гостиницы Александр Таскаев. – Залит основной фундамент, выстраиваются стены. И в ближайшее время строители будут закрывать «тёплый контур». Стройка идёт по классической технологии: сначала здание, в которое закладываются технологические объекты водоподготовки. Комплекс – сложное техническое сооружение, включающее оборудование для очистки и поддержания качества воды. Ресурс будет поставляться из скважин, проходить через многоступенчатую систему очистки, подготовки – фильтрации, хлорирования, озонирования, обработки ультрафиолетом, нагрева, чтобы на выходе была чистая и здоровая вода. Последний этап работы на объекте – декоративная отделка помещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Магнитогорские термы, заверяют проектанты, будут отличаться продуманностью зон, доступа, комплексностью обеспечения услуг. Кроме термального источника и бассейнов общей площадью более тысячи квадратных метров, будет банный комплекс, несколько саун, спа-отель, созданный на основе гостиницы «Европа». Отель сейчас проходит реновацию и будет предоставлять более сорока номеров для отдыха разного уровня, шесть из которых с отдельным входом. Сейчас строится тёплый переход из отеля в термы. Будет организована зона для детей, где родители смогут оставить своих чад под присмотром спасателей и аниматоров, чтобы, например, отправиться в массажный или спа-комплекс. Одновременно термы смогут вполне комфортно принимать до 1400 человек. Бассейны (а это всего четыре чаши), естественно, будут с тёплой водой – этим термы и отличаются от спортивных дорожек, которых, к слову, здесь не будет. Зато будет детский, инфинити-бассейн – со стеклянной стенкой, с видом на территорию Притяжения, а также большой общий. Все чаши будут оборудованы массажными ваннами, водными аттракционами, развлекательным оборудованием.

Завершение всех работ запланировано на декабрь 2025 года, но уже этим летом планируется начать продавать абонементы в термы – на привлекательных условиях. Так что горожане и гости, которые рассчитывают на отдых, расслабление, восстановление в новых термах, смогут заранее обеспечить себе тёплое местечко, ведь как только комплекс откроется, желающих попасть сюда будет очень много.

ПАО «ММК»