Пенсионеров на общих основаниях принимают на работу 49% нижегородских компаний

Почти половина (49%) нижегородских компаний принимают на работу пенсионеров на общих основаниях. Как показал проведенный порталом SuperJob опрос, еще 33% компаний рассматривают кандидатуры пенсионеров «время от времени» или при поиске специалиста на отдельные должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опроса показал, что чаще всего нижегородским пенсионерам доступны вакансии в отраслях, столкнувшихся с наибольшим дефицитом рабочей силы. Это, в частности, позиции квалифицированных рабочих, инженеров, водителей, продавцов и кладовщиков.

Вышедших на пенсию сотрудников работодатели также стараются удержать от ухода работы. В каждой четвертой организации давно существует практика удержания сотрудников пенсионного возраста. Еще 10% работодателей начали применять такие меры только в последнее время.

Андрей Репин