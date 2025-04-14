В Казани начинается строительство восьми домов на 1657 квартир по программе социальной ипотеки. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году в Казани начнут строительство 8 соципотечных домов на 1657 квартир

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В 2025 году в Казани начнут строительство 8 соципотечных домов на 1657 квартир

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Шесть многоквартирных домов построят в ЖК «Салават Купере» и еще два в микрорайоне «Гаилэ».

В 2024 году по программе социальной ипотеки построили семь домов на 1040 квартир.

Напомним, в прошлом году в Казани цена за «квадрат» квартиры на вторичном рынке выросла на 13,9%.

Дарья Сайфиева