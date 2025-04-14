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В поселке Андреевский при пожаре погибли корова и поросята

При пожаре в одном из сараев в поселке Андреевский Брединского района погибли четыре поросенка и корова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило по системе 112 в воскресенье. Пожар произошел в сарае с животными, в котором также находилось сено. ЧП ликвидировали девять сотрудников МЧС России и добровольцев на площади 85 кв. м. Предварительная причина возгорания — неправильная установка и эксплуатация электрооборудования.

Виталина Ярховска

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