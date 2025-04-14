В Челнах росгвардейцы задержали двух подозреваемых в кражах из ТЦ

В Набережных Челнах сотрудники Росгвардии задержали двух человек, подозреваемых в кражах из торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Патруль вневедомственной охраны прибыл в один из городских ТЦ после срабатывания тревожной кнопки.

Администратор рассказала росгвардейцам, что двое покупателей покинули магазин, не оплатив товары. Их заметил сотрудник службы безопасности, который следил за обстановкой в торговом зале и активировал сигнализацию.

Подозреваемых задержали в здании ТЦ. Один из них оказался жителем Ижевска 2004 года рождения, второй — жителем Зеленодольского района 2001 года рождения. Сумма похищенного составила более 16 тыс. руб.

Обоих доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Артём Дергунов