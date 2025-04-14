У 24 лесопереработчиков Урала обнаружили нарушения по хранению отходов

У 24 из 36 проверенных с начала апреля лесопереработчиков Свердловской области выявили нарушения по обращению с отходами производства. Проверки связаны со стартом пожароопасного сезона, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Всего в апреле сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области собираются провести рейды на 76 лесоперерабатывающих предприятиях для проверки соблюдения требований пожарной безопасности.

Специалисты обращают внимание на проблему складирования отходов деревообработки: на уже проверенных объектах опилки, срезы досок и порубочные остатки навалены на земле, что недопустимо. Нарушители находятся в Верхотурском, Гаринском муниципальных округах и Карпинске.

Напомним, со 2 апреля в Свердловской области стартовал пожароопасный сезон — он завершится 15 октября. Для борьбы с пожарами в этом сезоне планируется задействовать 11 самолетов и вертолетов, которые будут тушить огонь, выполнять мониторинг и другое. 1 апреля, на территории Свердловской области были потушены первые лесные пожары.

Ирина Пичурина