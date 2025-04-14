Из Магнитогорска в Китай экспортировали 38,4 т куриных лапок

Сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на госгранице России и транспорте по Челябинской и Курганской областям Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали отгрузку 38,4 т куриных лапок на экспорт в Китай от ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс». Это третья отправка в Поднебесную при полном таможенном оформлении с Южного Урала, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Предприятие получило разрешение на экспорт субпродуктов при соблюдении условий при вывозе. Груз исследовали в лаборатории на соответствие требованиям страны-импортера. Птицеводческий комплекс подал заявку на оформление ветеринарного сертификата посредством специализированной цифровой платформы. Сотрудники отдела Россельхознадзора зарегистрировали документ с помощью информационной системы, было направлено предварительное уведомление об отправке экспортных партий.

Виталина Ярховска