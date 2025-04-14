В Ставрополе принимают заявки на субсидии для садовых товариществ

Администрация Ставрополя до 28 апреля принимает заявки от садовых и дачных товариществ на получение субсидий. Помощь направлена на модернизацию инфраструктуры при условии 50% софинансирования со стороны самих товариществ, сообщил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

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«Проекты и необходимые документы принимаем в течении ближайших двух недель. Заявку можно подать в системе "Электронный бюджет"», — поясняет мэр.

Отбор заявок проводит комитет городского хозяйства администрации Ставрополя по адресу: ул. Дзержинского, 116 В/1. Консультацию можно получить по телефону 35-26-44 или электронной почте kgx-stav@mail.ru.

Подробная информация о порядке предоставления субсидии содержится в постановлении №635, размещенном на правовом портале администрации города право-ставрополь.рф.

Николай Аксенов