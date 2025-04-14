В Кургане с колонии взыскали 800 тыс. рублей в пользу покалеченного заключенного

Курганский областной суд по иску прокуратуры региона взыскал с исправительного учреждения в пользу осужденного 800 тыс. руб. компенсации морального вреда за производственную травму. Заключенный лишился части руки из-за несчастного случая в швейном цехе, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что 38-летний подсобный рабочий швейного цеха, находясь на рабочем месте в исправительном учреждении, получил тяжелую травму, повлекшую ампутацию правого предплечья на уровне локтевого сустава. Расследование инцидента подтвердило, что травма получена в результате несчастного случая на производстве. Долгое время заключенный находился на лечении, а сейчас ограничен в выполнении необходимых для обеспечения жизни функций.

После обращения осужденного в Курганскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда. Ход исполнения решения контролирует прокуратура.