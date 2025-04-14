В честь Ярославля выпустят памятные монеты «Город трудовой доблести»

Сегодня, 14 апреля, Банк России выпустит в обращение памятные монеты номиналом 10 руб. серии «Город трудовой доблести», посвященные Ярославлю. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Банк России Фото: Банк России

На монете изображен быстроходный артиллерийский тягач времен Великой Отечественной войны «Я-12», который производился на Ярославском автозаводе. Вверху изображения написано название города.

Аналогичные монеты Банк России выпустит сегодня в честь Ульяновска, Уфы и Челябинска. Тираж каждой монеты составляет 1 млн штук. Этими монетами можно расплачиваться.

Алла Чижова