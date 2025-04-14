Глава СКР хочет знать, почему в волгоградском СНТ есть проблемы с водой и светом

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов организует процессуальную проверку по доводам владельцев участков в одном из садоводческих товариществ в Волгоградской области. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василий Семенов также доложит по доводам обращения. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным СМИ, владельцы участков в одном из садоводческих товариществ региона в обращении к господину Бастрыкину попросили проверить деятельность председателя этого объединения. Они указали на проблемы с водой и светом, а также бездействие в этой части.

Павел Фролов