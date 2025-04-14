Управляющий пермского «хакера» оспаривает изъятие приставами его квартиры

Управляющий пермского бизнесмена Артема Зайцева в рамках банкротного дела требует оспорить сделку, в ходе которое должник лишился квартиры в Перми. Как сообщает Федресурс, на объект недвижимости жилой площадью 57 кв. метров в Перми по ул. Карпинского, 40 в прошлом году сначала было обращено взыскание приставами, а затем квартира была передана физлицу Ринату Юсупову. Управляющий требует расторгнуть эту сделку.

В прошлом году суд признал Артема Зайцева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Как установило следствие и суд, он и его компаньон предоставляли желающим данные иностранных банковских карт Visa и MasterCard банков Bank of America, Capital One Bank и Fidelity Information Services. Это давало возможность осуществлять платежи без ведома их реальных владельцев. Артем Зайцев был приговорен к трем с половиной годам колонии.

Сам предприниматель в начале 2024 года подал иск о самобанкротстве, указав за собой долг в 3,9 млн руб. В заявлении он указал, что является владельцем семи объектов недвижимости, включая три квартиры (две в Перми, одна в Москве).