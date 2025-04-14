«ИжГЭТ» направит более 3,8 млн рублей на закупку валидаторов до конца апреля

Ижевское муниципальное предприятие «ИжГЭТ» направит на закупку валидаторов 3,8 млн руб. Соответствующий аукцион разместили на портале госзакупок 11 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По техническому заданию, «ИжГЭТ» получит 60 валидаторов Cube_lite и 20 pos-терминалов NewPos 8210, а также по 20 роутеров и преобразователей напряжения. Оборудование поставят в течение 14 дней с момента подписания договора. Подрядчика определят 21 апреля.

Напомним, другой перевозчик «ИПОПАТ» направил в 2024-м на приобретение оборудования, в том числе валидаторы, более 48 млн руб. Это позволило частично решить нехватку кондукторов, однако по-прежнему актуальной остается недоукомплектованность предприятия водителями. Эксперты отмечают недостаток рейсов и переполненность автобусов, но называют ситуацию стабильной.

Подробнее об этом читайте в материале «Деньги спустят на колеса».