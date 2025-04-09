Деньги спустят на колеса

Чистая прибыль АО ИПОПАТ сократилась на 94% в 2024 году на фоне высокой базы 2023-го. Ижевский перевозчик рассказал «Ъ-Удмуртия», что падение показателя связано с переездом предприятия на другую площадку и ее модернизацией. При этом некоторые проблемы сохраняются: например, штат недоукомплектован примерно на треть, а срок эксплуатации автобусов превышает нормативы. На это ИПОПАТ отвечает повышением зарплат и планами закупить 50 новых единиц транспорта в 2025 году. Эксперты отмечают недостаток рейсов и переполненность автобусов, но называют ситуацию стабильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Падение показателя чистой прибыли АО ИПОПАТ на 94% в 2024-м связали с арендой и капитальным ремонтом новой площадки автопарка на ул. Голублева, 1, рассказал «Ъ-Удмуртия» ижевский перевозчик. Чистая прибыль в том году составила 3,1 млн руб. против 49 млн руб. в 2023-м. Выручка перевозчика, согласно системе «СПАРК-Интерфакс», при этом увеличилась на 2,1% за год, до 1,84 млрд руб.

В ИПОПАТ добавили, что решение о релокации связано с удорожанием аренды по старому адресу на 290%, до 80 млн руб. в год. Годовая аренда новой площадки обойдется ИПОПАТ в 30 млн руб. ежегодно. При этом обустройство площадки по новому адресу потребовало дополнительных вложений, которые в компании планируют окупить в течение полутора лет. Перевозчик добавил, что на приобретение оборудования, включая валидаторы и комплексные мойки автобусов, в 2024-м направили свыше 48 млн руб. Тем не менее основная часть расходов предприятия связана с выплатой зарплат и выполнением социальных обязательств перед сотрудниками.

Фактическую рентабельность пассажирских перевозок в компании оценили в 2,4% в 2023-м и в 4% в 2024-м. Это более чем вдвое ниже показателя, установленного методическими рекомендация Минтранса России,— 9,6%. «Фактически предприятие финансирует затраты на пассажирские перевозки за счет собственной прибыли»,— резюмировали в пресс-службе автоперевозчика.

Отчасти падение чистой прибыли компании было связано с высокой базой в 2023-м. Тогда предприятие показало рост чистой прибыли на 436,2%. В АО ИПОПАТ рассказали, что этот рост был обусловлен распродажей неликвидного имущества.

В компании также подтвердили сохранение «кадрового голода». Нехватку кондукторов удалось частично решить благодаря внедрению валидаторов, однако по-прежнему актуальной остается недоукомплектованность предприятия водителями.

«Сейчас средняя зарплата водителя составляет более 100 тыс. руб., что зависит от выработки часов. При плановой численности 561 человек сейчас в штате 395 водителей, то есть укомплектованность составляет 70,4%»,— отметили в компании.

Период эксплуатации автобусов также далек от нормативов. В компании рассказали, что средний возраст транспортных средств на муниципальных маршрутах составляет восемь лет, на межмуниципальных — до 17 лет. В то время как нормативный срок эксплуатации автобусов — 7–10 лет. Кроме того, «возраст» транспорта влечет за собой рост расходов на техническое обслуживание. При этом в компании отметили, что в 2024-м в эксплуатацию были приняты 12 автобусов на газомоторном топливе 2017–2018 годов выпуска.

В пресс-службе регионального отделения общественного движения «Народный фронт» рассказали, что к ним «не раз поступали жалобы» от горожан на работу ИПОПАТ. Среди основных — недостаточное количество рейсов и переполненность транспорта. Чаще всего ижевчане жаловались на работу автобусов № 11, 21, 36, 27, 28 и 40.

«На последнем выезде по теме активисты также убедились в наличии проблемы: в час-пик желающие не могут войти в переполненные автобусы и уехать домой или на работу»,— сообщили в «Народном фронте».

Недовольство пассажиров также вызывает техническое состояние автобусного транспорта. Ситуация, по мнению представителей «Народного фронта», усугубилась после переезда автопарка на новое место. «При выезде на линию (автобусы) попадают в многочисленные ямы на улице Голублева»,— отметили в организации.

В «Народном фронте» считают, что современное состояние городского общественного транспорта не отвечает требованиям нацпроекта «Инфраструктура для жизни», как и «вызовам времени», и планируют продолжить мониторинг автобусных маршрутов.

Член общественной палаты Удмуртии, председатель Всероссийского общества инвалидов Максим Воробьев оценивает ситуацию с общественным транспортом в Ижевске как стабильную, но при этом отмечает «неудобства» в расписании маршрутов. Внедрение валидаторов он оценил как «повышающее удобство», однако, по его словам, слабовидящие жители испытывают сложности при такой форме оплаты проезда.

Для улучшения ситуации с общественным транспортом в городе, по мнению эксперта, нужен комплексный подход, включая ремонт дорог и увеличение частоты курсирования автобусов.

В 2025-м ИПОПАТ планирует закупить 50 автобусов «большого класса» для пригородных маршрутов. «Парк, работающий на пригородных маршрутах, будет обновлен полностью, транспортные средства старше 10 лет будут выведены из эксплуатации»,— уточнили в пресс-службе автоперевозчика. Кроме того, предприятие планирует провести исследование обслуживаемых маршрутов для сокращения времени ожидания транспорта жителями города.

Дмитрий Горбунов