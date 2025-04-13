Десятилетняя девочка пострадала в ДТП на Липовой аллее в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту ДТП на Липовой аллее, в котором пострадала 10-летняя школьница. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно правоохранителям, в ночь на 13 апреля у дома № 11 по Липовой аллее Chery Tiggo 7, за рулем которого находился 21-летний мужчина, въехал в Kia Seltos, стоящий в пробке.

За рулем «корейца» находилась 35-летняя женщина. Пострадала девочка, находящаяся на заднем сиденье, — ее доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что столкновение Volkswagen и ВАЗ на трассе «Кола» в Ленобласти унесло жизнь водителя иномарки.

Дарья Астанина