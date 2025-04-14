Долги по ипотеке на строящееся жилье в Челябинской области выросли на 70%

В начале 2025 года объем просроченной задолженности по ипотекам на строящееся жилье в Челябинской области составил 124 млн руб. Это на 69,9% больше, чем в начале прошлого года, сообщает пресс-служба компании «Долговой консультант» на основе данных Центробанка России.

В январе доля просроченной задолженности по таким займам в регионе была на уровне 0,2%. К марту процент долга не изменился, однако объем несколько уменьшился — до 119 млн руб., или на 4%. Снизился и общий портфель задолженности в регионе — с 66 млн руб. до 61,2 млн руб.

В большинстве субъектов страны объем просроченных неплатежей растет. В среднем этот показатель составляет +15% с начала года. В топе регионов по общей сумме просроченного долга по ипотекам на строящееся жилье находятся Краснодарский край (1,8 млрд руб.; +17%), Москва (1,5 млрд руб.; +9,6%), Московская область (785 млн руб.; +20,6%), Санкт-Петербург (635 млн руб.; -3,5%) и Тюменская область (330 млн руб.; +34,7%).

Виталина Ярховска