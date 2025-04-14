В Казани выставили на продажу кепку с автографом Овечкина за 3 млн рублей

Житель Казани разместил на одном из сервисов бесплатных объявлений лот — бейсболку с автографом хоккеиста Александра Овечкина. Продавец оценил лот в 3 млн руб.

Согласно описанию, кепка была приобретена в 2016 году на Матче звезд в американском городе Нэшвилл. Помимо подписи Александра Овечкина, на ней, как утверждает продавец, есть автографы нападающих Николаса Бэкстрема и Евгения Кузнецова.

Среди других лотов — клюшка, также подписанная Овечкиным. Автор объявления указал, что это игровая модель, использовавшаяся хоккеистом. Состояние снаряда он охарактеризовал как отличное. Клюшка оценена в 1,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Ак Барс» продал на аукционе джерси Александра Овечкина за 1,4 млн руб.

Артём Дергунов