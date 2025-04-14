Сочи вошел в топ направлений для одиночных путешествий

В апреле Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 8% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направлений для одиночного отдыха занял Санкт-Петербург. В культурной столице, которая собрала 15% бронирований, путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,8 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий заняла Москва, которая собрала 14% от общего числа бронирований. В столице России путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения в апреле составляет 3,4 тыс. руб.

В топ направлений также попал еще один город Краснодарского края. Краснодар занял шестое место. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения в апреле составляет 2,2 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт стал одним из самых востребованных направлений среди российских туристов в преддверии майских праздников. Курорт уступил по числу ранних бронирований лишь Санкт-Петербургу и Москве, обойдя при этом Крым и другие внутренние направления.

Мария Удовик