В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с

В Свердловской области в воскресенье 13 апреля ожидается ветер с порывами до 18 м/с, соответствующее предупреждение выпустило региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В связи с сильным ветром в МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие строения, не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», усиление ветра и появление небольших осадков связано с движением атмосферного фронта через Свердловскую область. Подчеркивается, что ночью 13 апреля температура воздуха в регионе составит +2°, днем потеплеет до +7°.

Мария Шараева