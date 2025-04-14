Экспертиза признала исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» вменяемыми

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» по результатам экспертизы были признаны вменяемыми. Об этом рассказал «РИА Новости» адвокат одного из фигурантов, Далерджона Мирзоева, Олег Власов.

«Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке»,— отметил собеседник агентства.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Жертвами атаки стали 145 человек, около 500 человек пострадали. Обвиняемыми по делу проходят 27 человек. По версии СКР, теракт был спланирован и организован «спецслужбами недружественного государства в целях дестабилизации обстановки в России». В марте восьми предполагаемым исполнителям теракта продлили срок ареста.

В прошлом месяце, в годовщину теракта, в память о жертвах в подмосковном Красногорске открыли мемориал.

Подробности — в материале «Ъ» «Всем, кто просто жив,— уже очень и очень повезло».