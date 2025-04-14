Житель Приморья осужден за вывоз за границу документов о военной технике

Московский областной суд признал 35-летнего приморца виновным в контрабанде документов о военной технике, используемой в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

«Противоправная деятельность 35-летнего мужчины, совершившего в 2020 и 2021 годах перевозку документов, пресечена УФСБ России по Приморскому краю. Материалы военного назначения перемещались через госграницу путем сокрытия их от таможенного контроля»,— говорится в сообщении. Документы содержали «данные о вооружении и военной технике», используемых вооруженными силами РФ в зоне СВО. Адресат отправлений не уточняется.

Московский облсуд квалифицировал действия подсудимого как контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Приговор вступил в законную силу.

Алексей Чернышев, Владивосток