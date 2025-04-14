На матч памяти Федора Малыхина в «УГМК Арене» пришло более 5 тысяч человек

В Екатеринбурге 13 апреля на «УГМК Арене» прошел матч памяти экс-капитана клуба «Автомобилист» Федора Малыхина, скончавшегося 18 марта. На игру пришло более 5 тыс. болельщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч памяти хоккеиста Федора Малыхина на стадионе "УГМК Арена"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Матч памяти хоккеиста Федора Малыхина на стадионе "УГМК Арена"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В матче приняли участие его друзья, юные хоккеисты школы «Спартаковец», ветераны и игроки «Автомобилиста», в том числе Павел Дацюк, Алексей Симаков, Анатолий Голышев, Никита Трямкин, Андрей Субботин и другие звезды хоккея.

Игра прошла в формате трех периодов по 30 минут.

В первом периоде команда друзей Федора Малыхина (ДФМ) играла против юных хоккеистов из школы «Спартаковец». Встреча закончилась со счетом 6:4.

Во втором периоде принимали участие хоккеисты из АСК «Космос» против команды друзей Малыхина. Счет встречи — 8:5.

В третьем периоде сражались две команды: ДФМ в черных джерси против ДФМ в белых. Итоговый счет — 5:2 в пользу команды друзей Федора Малыхина в белом.

По традиции матч закончился буллитами. После них все участники команд проехали прощальный круг в память о Федоре Малыхине.

«Всегда был порядочный, честный, трудолюбивый, всегда любил хоккей и жизнь»,— рассказал о нем советский и российский хоккеист Игорь Лукиянов. «Федя мне запомнился на льду своим примером, упорством и трудолюбием. Он был мотором команды, заряжал всех своей игрой — и команду, и болельщиков»,— добавил российский хоккеист Алексей Симаков. Бывший тренер Федора Малыхина Альберт Федоров напомнил: «Нам одного Феди достаточно было, чтобы обыгрывать Челябинск, Омск и Магнитогорск. Отличительная черта его — самоотверженность, смелость. Он был командным игроком».

Федор Малыхин был воспитанником местной хоккейной школы «Спартаковец». В 2011 году дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста», где забросил 37 шайб. Позже выступал за такие клубы, как «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард». В сезоне 2017-2018 годов в составе «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина. В 2023 году он объявил о завершении карьеры. Тело Федора Малыхина было обнаружено в его квартире 18 марта. Установлено, что он скончался от сердечной недостаточности. Ему было 34 года.

Демид Лобанов