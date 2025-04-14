Житель Кузбасса задержан за работу на спецслужбы Украины

За сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) задержан 62-летний житель Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе кузбасского управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным органов госбезопасности, с декабря 2023-го по апрель 2024 года подозреваемый через мессенджер Telegram инициативно установил сотрудничество с представителем СБУ. Вступив в переписку, он выразил готовность устроить подрыв или поджог государственных или военных объектов на территории региона. По поручению агента он записал и отправил видеозаписи с информацией о военном, транспортном и правоохранительном объектах Новокузнецка.

В отношении задержанного завели уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Илья Николаев