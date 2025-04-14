Движение на КПП «Верхний Ларс» приостановили из-за непогоды

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии приостановили для всех видов транспорта, сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС). Ограничения связаны с ухудшением погоды в Грузии.

«Запрещено движение на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии»,— сказано в сообщении.

Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией. Из-за погодных условий власти регулярно останавливают движение на дороге. Ранее проезд по маршруту приостанавливали 12 апреля.