В ДТП под Ярославлем погиб человек, еще один пострадал

В селе Курба Ярославского района произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Авария произошла в 19:49 13 апреля. На Советской площади водитель Volkswagen не справился с управлением и произвел наезд на опору дорожного знака с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП один из находившихся в автомобиле мужчин, 1991 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, второй мужчина с травмами госпитализирован в больницу»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в ходе которой установит все обстоятельства и причины произошедшего.

Алла Чижова