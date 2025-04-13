В ДТП под Ярославлем погиб человек, еще один пострадал
В селе Курба Ярославского района произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
Авария произошла в 19:49 13 апреля. На Советской площади водитель Volkswagen не справился с управлением и произвел наезд на опору дорожного знака с последующим опрокидыванием.
«В результате ДТП один из находившихся в автомобиле мужчин, 1991 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, второй мужчина с травмами госпитализирован в больницу»,— сообщили в Госавтоинспекции.
Полиция проводит проверку по факту ДТП, в ходе которой установит все обстоятельства и причины произошедшего.