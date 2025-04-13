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Коммерсантъ FM
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Двадцать четвертый тур

«Оренбург»—ЦСКА 0:2

Обляков, 52; Койта, 90+4.

«Пари Нижний Новгород»—«Динамо» (М) 1:1

Трошечкин, 60 — Гладышев, 71.

«Рубин»—«Локомотив» 1:0

Шабанхаджай, 50.

«Ахмат»—«Ростов» 2:1

Гандри, 51; Самородов, 67 — Комличенко, 75.

«Акрон»—«Факел» 1:0

Дзюба, 72 (пен.).

«Зенит»—«Краснодар» 4:1

Мостовой, 29; Гонду, 38; Глушенков, 80; Луис Энрике, 90+1 — Кривцов, 16.

«Химки»—«Крылья Советов» 1:3

Заболотный, 14 — Печенин, 54; Сергеев, 75; Дмитриев, 90+4.

Турнирная таблица

В Н П М O

1. «Краснодар» 15 7 2 46:17 52

2. «Зенит» 15 5 4 49:16 50

3. «Спартак» 14 5 5 45:19 47

4. ЦСКА 14 5 5 38:16 47

5. «Динамо» (М) 12 7 5 50:28 43

6. «Локомотив» 12 5 7 39:36 41

7. «Рубин» 10 6 8 31:34 36

8. «Ростов» 9 6 9 36:38 33

9. «Акрон» 8 4 12 29:42 28

10. «Динамо» (Мх) 6 9 9 22:26 27

11. «Крылья Советов» 7 5 12 29:39 26

12. «Химки» 5 8 11 28:44 23

13. «Ахмат» 4 11 9 22:36 23

14. «Нижний Новгород» 5 5 14 19:44 20

15. «Факел» 2 9 13 11:35 15

16. «Оренбург» 3 5 16 21:45 14

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