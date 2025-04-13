Двадцать четвертый тур
«Оренбург»—ЦСКА 0:2
Обляков, 52; Койта, 90+4.
«Пари Нижний Новгород»—«Динамо» (М) 1:1
Трошечкин, 60 — Гладышев, 71.
«Рубин»—«Локомотив» 1:0
Шабанхаджай, 50.
«Ахмат»—«Ростов» 2:1
Гандри, 51; Самородов, 67 — Комличенко, 75.
«Акрон»—«Факел» 1:0
Дзюба, 72 (пен.).
«Зенит»—«Краснодар» 4:1
Мостовой, 29; Гонду, 38; Глушенков, 80; Луис Энрике, 90+1 — Кривцов, 16.
«Химки»—«Крылья Советов» 1:3
Заболотный, 14 — Печенин, 54; Сергеев, 75; Дмитриев, 90+4.
Турнирная таблица
В Н П М O
1. «Краснодар» 15 7 2 46:17 52
2. «Зенит» 15 5 4 49:16 50
3. «Спартак» 14 5 5 45:19 47
4. ЦСКА 14 5 5 38:16 47
5. «Динамо» (М) 12 7 5 50:28 43
6. «Локомотив» 12 5 7 39:36 41
7. «Рубин» 10 6 8 31:34 36
8. «Ростов» 9 6 9 36:38 33
9. «Акрон» 8 4 12 29:42 28
10. «Динамо» (Мх) 6 9 9 22:26 27
11. «Крылья Советов» 7 5 12 29:39 26
12. «Химки» 5 8 11 28:44 23
13. «Ахмат» 4 11 9 22:36 23
14. «Нижний Новгород» 5 5 14 19:44 20
15. «Факел» 2 9 13 11:35 15
16. «Оренбург» 3 5 16 21:45 14