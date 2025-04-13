Главный тренер «Локомотива» оценил второй матч с «Авангардом»

Наставник ярославского ХК «Локомотив» назвал победу над омским «Авангардом» «тяжелой». Напомним, что «железнодорожники» обыграли «ястребов» со счетом 4:1 в рамках второго матча серии второго раунда плей-офф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Тяжелая победа. Все начинается с нуля. Сегодня видели "другой" "Локомотив" нежели позавчера, это психология или в игре что-то изменили? Сначала нужно, конечно, психологию подкрутить, чтобы в игре уже подкручивать. Но это хоккей, все мы люди»,— сказал главный тренер ярославцев в ходе послематчевой пресс-конференции.

Счет в серии после игры 13 апреля стал 1:1. Следующий матч состоится в Омске 15 апреля.

Алла Чижова