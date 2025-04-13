Трамп во время первого срока спрашивал у Порошенко о принадлежности Крыма

Во время первого срока (2017–2021) президент США Дональд Трамп спрашивал у экс-президента Украины Петра Порошенко (2014–2018), принадлежит ли Крым России. Об этом господин Порошенко сказал в интервью The New York Times.

Господин Трамп добавил, что «русский друг сказал ему, что полуостров должен быть российским». «Трамп может задавать неожиданные вопросы, я могу сказать, даже невежливые»,— сказал экс-президент Украины. По его мнению, с Дональдом Трампом непросто иметь дело.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. За присоединение к РФ проголосовали 96% жителей полуострова. Вслед за этим США и Евросоюз ввели санкции против России. В 2018 году США выпустили «Крымскую декларацию» о непризнании присоединения Крыма к России. По информации издания Semafor, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России.