На проспекте Стачек трамвай насмерть сбил пожилую женщину, полиция проводит проверку

На проспекте Стачек трамвай насмерть сбил пожилую женщину, которая, по предварительным данным, выбежала на пути на запрещающий сигнал светофора. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно правоохранителям, инцидент произошел в 14:05. В тот момент, когда трамвай № 52 двигался по маршруту, 75-летняя петербурженка оказалась на путях.

«На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины трагедии»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что столкновение Volkswagen и ВАЗ на трассе «Кола» унесло жизнь водителя иномарки.

Дарья Астанина