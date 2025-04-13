На проспекте Стачек трамвай насмерть сбил пожилую женщину, полиция проводит проверку
На проспекте Стачек трамвай насмерть сбил пожилую женщину, которая, по предварительным данным, выбежала на пути на запрещающий сигнал светофора. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как стало известно правоохранителям, инцидент произошел в 14:05. В тот момент, когда трамвай № 52 двигался по маршруту, 75-летняя петербурженка оказалась на путях.
«На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины трагедии»,— сообщили в главке.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что столкновение Volkswagen и ВАЗ на трассе «Кола» унесло жизнь водителя иномарки.