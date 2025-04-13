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На проспекте Стачек трамвай насмерть сбил пожилую женщину, полиция проводит проверку

На проспекте Стачек трамвай насмерть сбил пожилую женщину, которая, по предварительным данным, выбежала на пути на запрещающий сигнал светофора. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно правоохранителям, инцидент произошел в 14:05. В тот момент, когда трамвай № 52 двигался по маршруту, 75-летняя петербурженка оказалась на путях.

«На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины трагедии»,— сообщили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что столкновение Volkswagen и ВАЗ на трассе «Кола» унесло жизнь водителя иномарки.

Дарья Астанина

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