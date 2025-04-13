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Столкновение Volkswagen и ВАЗ на трассе «Кола» унесло жизнь водителя иномарки

Мужчина погиб в результате ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Авария произошла на 50-м километре автомагистрали, столкнулись ехавшие в попутном направлении Volkswagen Polo и ВАЗ. Точная причина случившегося не называется.

В результате ДТП скончался водитель иномарки. Сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург достали тело из машины и передали труп полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге осудят водителя, спровоцировавшего массовое ДТП с летальным исходом.

Дарья Астанина

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