Вино аукционной выдержки

$150 тыс. за 12 бутылок: аукционный дом Sotheby's раскрыл, какое вино было самым дорогим на торгах в прошлом году. С молотка ушли коллекционные экземпляры Henri Jayer Vosne-Romanee Cros Parantoux. Каждая из бутылок этого вина стоила около $13 тыс. Речь идет о красном сухом из Бургундии, которое разлили еще в 1999 году. Остальные строчки в топ-10 самых дорогих лотов Sotheby's также заняли сорта родом из этой провинции. При этом аналитики дома отмечают, что в 2024-м в два раза вырос спрос на коллекционный алкоголь из Испании, Италии и Калифорнии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Однако позиции Франции на рынке это не изменило, уверен критик и сомелье Денис Руденко: «Бургундия вместе с Бордо и Шампанью относятся к категории так называемых голубых фишек для коллекционеров. Существует некоторое количество конкретных виноградников, которые причисляют к сегменту ультрапремиум. Это в первую очередь всевозможные Domaine de la Romanee-Conti, Clos de Vougeot, упомянутый Vosne-Romanee. Это очень небольшой район в Бургундии, в котором производятся самые именитые, ультрапремиальные вина, считающиеся голубой фишкой в винных инвестициях и продажах. Такие старые бутылки, а вы видите, что здесь речь идет о тех, которым 26 лет, могут продаваться по очень высоким ценам. При этом такая стоимость не является чем-то абсолютно запредельным. История винной торговли и аукционов знала и более высокие цифры в некоторые годы».

В специализированных магазинах в России Henri Jayer Vosne-Romanee 1999 года тоже продается. При этом его цена в несколько раз выше той, за которую вино продали на аукционе Sotheby's, выяснил “Ъ FM”. У некоторых отечественных онлайн-ритейлеров она превышает 8 млн руб. за бутылку. Но покупатель вряд ли сможет заработать на перепродаже такого вина, считает партнер агентства Double Magnum Андрей Григорьев:

«Главная проблема в коллекционировании вин в России в том, что здесь нет вторичного рынка. Купив бутылку, вы ее не сможете официально продать.

Система регулирования алкогольного рынка не предполагает реализацию частным клиентам. Для того чтобы потом иметь возможность продать это вино, надо быть винотекой как минимум, а лучше оптовым торговцем, получить соответствующую лицензию. Кроме того, если вы ввозите такой алкоголь официально, не как частное лицо, то вам придется, соответственно, заплатить довольно-таки высокие налоги, пошлину в 25%. Между тем у нас уже появляются вина российских производителей, которые можно было бы коллекционировать. Но игроки рынка, естественно, задаются вопросом, а какой смысл этим заниматься, если никогда на такой аукцион в России эти лоты не выйдут. У нас было несколько примеров торгов, но это, как правило, либо маркетинговое, либо благотворительное мероприятие».

В декабре 2024-го на российском аукционе продали две бутылки «Красностопа Золотовского» от «Винодельни Ведерниковъ» примерно за $15 тыс. Это стало абсолютным ценовым рекордом для отечественного производителя. В то же время продукция зарубежных виноградарей может стоить в разы дороже. Однако из-за действующих санкционных ограничений проанализировать этот рынок довольно непросто, заметила сомелье Элина Денисова. По ее словам, большая часть такого алкоголя завозится в Россию нелегально: «Рынок вин, которые были завезены раньше, не может быть большим, мы же говорим о коллекционных, эксклюзивных напитках. Сейчас мы с вами никак не детерминируем, сколько осталось таких бутылок в России. Многие инвестиции совершались, например, для того, чтобы вино не покидало замок, где оно производится. Грубо говоря, вы владеете документами и бутылки никуда не вывозятся. Совсем другие были отношения с Европой. Как это сейчас будет реализовываться? Хрустального шара ни у кого нет, мы не можем сейчас это даже представить».

В 2018 году на Sotheby's продали бутылку вина Romanee-Conti Grand Cru, которое разлили еще в конце Второй мировой войны. Конечная стоимость лота составила почти $560 тыс., что стало рекордом для не благотворительных аукционов.

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Никита Путятин