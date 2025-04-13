В Северной Осетии СК проводит проверку после отравления ребенка бытовой химией

Следственный комитет России по Северной Осетии проводит проверку после госпитализации полуторагодовалой девочки, которая выпила чистящее средство в собственном доме в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении.

По предварительной информации, 12 апреля девочка взяла оставленное в свободном доступе чистящее средство и выпила его. Пострадавшую доставили в медучреждение с химическим ожогом внутренних органов.

Тат Гаспарян