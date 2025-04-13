Петербуржцы отпраздновали Вербное воскресенье литургией и крестным ходом у Исаакия
Православные жители Петербурга встретили Вербное воскресенье (праздник Входа Господня в Иерусалим) Божественной литургией и крестным ходом вокруг Исаакиевского собора. Фотографиями поделились в пресс-службе храма.
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Богослужение возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. После литургии жители города, в том числе и дети, вышли на улицу, чтобы совершить крестный ход вокруг Исаакия.
Подробнее об истории и традициях Вербного воскресенья читайте в справке «Ъ».