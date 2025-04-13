«Спартак» сравнял счет в серии 1/4 финала play-off КХЛ против «Салавата Юлаева»

Московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в овертайме второго матча 1/4 финала play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 5:4 — и сравнял счет в серии до четырех побед — 1:1.

Автором победной шайбы стал Адам Ружичка (62-я минута). Благодаря его голу на последней секунде матча встреча перешла в овертайм. Также он забросил шайбу на 37-й минуте. Ружичка стал стал первым словацким хоккеистом и первым игроком «Спартака», оформившим хет-трик в Кубке Гагарина. Помимо Ружички у москвичей отметились Николай Голдобин (13) и Андрей Локтионов (25). В составе уфимцев шайбы забросили Владислав Ефремов (19-я минута), Денис Ян (37), Динар Хафизуллин (39) и Данил Алалыкин (48).

Третий матч серии пройдет 15 апреля в Москве.

Таисия Орлова