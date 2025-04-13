Следователи проведут проверку по заявлениям жителей ветхого дома в Батайске

В Ростовской области следователи проведут проверку по видеообращению жильцов ветхого дома в Батайске. Об этом сообщает информационный центр следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ранее жильцы многоквартирного дома по улице Воровского в Батайске опубликовали видеообращение, в котором заявили, что обслуживающая организация не занимается ремонтом здания 1979 года постройки. По их словам, подвал дома затоплен на протяжении десяти лет, нарушена целостность кровли, фасад разрушается, коммуникации изношены, а из-за произошедшего в марте текущего года пожара стены на нескольких этажах покрыты копотью.

Мария Иванова