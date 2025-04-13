В Ростовской области пассажир автомобиля погиб в ДТП

Сегодня около 5:55 в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспеции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 20-летний водитель легкового автомобиля Nissan не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика Sitrak и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован, а его 33-летний погиб на месте.

Мария Иванова