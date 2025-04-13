В Свердловской области три населенных пункта пострадали от паводка

В Свердловской области с деревнями Заречная, Заселина и селом Яр ограничено автотранспортное сообщение в связи с весенним половодьем, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Всего на территории области затоплен один низководный мост и один мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с тремя населенными пунктами», — отметили в МЧС.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», дорожные службы готовятся к весеннему паводку и принимают меры по предотвращению подтоплений. Для освобождения малых мостов ото льда используются бензопилы и взрывчатка. На подготовку к паводку зарезервировано 590 млн руб.

Мария Шараева