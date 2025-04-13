В Ростове прошли соревнования по тэг-регби

В эти выходные в Ростове-на-Дону прошли соревнования по тэг-регби (бесконтактное регби, рассчитанное на начинающих игроков). Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В городском этапе приняли участие более 2 тыс. школьников. «Я был впечатлен тем, насколько это интересный и, что самое главное, не травмоопасный вид спорта»,— отметил господин Скрябин.

В России детское тэг-регби впервые официально появилось с 2014 года. Модуль «Тэг-регби» был включен в программу Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».

Мария Иванова