Совладелец «Камтэкс-Химпром» отсудил земельный участок

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ООО «Ростпласт» к департаменту земельных отношений администрации Перми. Как следует из материалов дела, общество оспаривало отказ муниципалитета в предоставлении в собственность «Ростпласта» земельного участка площадью чуть более 1,6 тыс. кв. м по улице Малкова, 32. Указанный участок ООО арендует с 2007 года для строительства физкультурно-оздоровительного центра. Этот объект был построен и введен в эксплуатацию в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

После этого ООО «Ростпласт» обратилось в ДЗО с заявлением о предоставлении участка в собственность для эксплуатации здания комплекса, но получило отказ, поскольку муниципалитет посчитал, что ООО не доказало необходимость этого. В рамках рассмотрения спора была проведена экспертиза, которая установила, что для эксплуатации объекта земля должна находиться в собственности заявителя.

ООО «Ростпласт» принадлежит предпринимателю Игорю Иванову. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество контролирует чуть больше 20% акций производителя химических веществ АО «Камтэкс-Химпром».