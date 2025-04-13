В Тольятти скромно отметят 25-летие единственного регионального литературного журнала

В Тольятти 26 апреля исполнится 25 лет литературному журналу «Город». К настоящему моменту вышло 47 номеров журнала. За 25 лет на страницах «Города» опубликовано более 300 авторов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал постоянный издатель журнала Вячеслав Смирнов, в разные годы в рамках издания трижды был осуществлен творческий конкурс «Молодые литераторы Тольятти» и изданы специальные выпуски.

До 2009 года финансовая поддержка «Города» осуществлялась департаментом культуры Тольятти. Но затем городские власти от этого отказались, и теперь литературный журнал время от времени издается при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и организационной поддержке Союза российских писателей.

Юбилейные творческие встречи с авторами «Города» состоятся 26 апреля в 12:00 (MSK+1) в модельной центральной библиотеке имени В. Н. Татищева и 27 апреля в 14:00 (MSK+1) в литературной гостиной библиотеки культурного центра «Автоград»

Алексей Алексеев