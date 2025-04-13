Горнолыжный сезон в Краснодарском крае завершится в мае

На Кубани горнолыжный сезон продолжится до конца апреля на продолжается на курорте «Газпром Поляна» и до 11 мая на Красной Поляне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На курорте «Роза Хутор» горнолыжный сезон уже завершен. До 28 апреля основные канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс» и родельбан закрыты на техническую профилактику, для гостей в экскурсионном режиме работает канатная дорога «Стрела». С 29 апреля курорт перейдет на летний режим и откроет все канатные дороги.

Горнолыжный сезон 2024/2025 продолжается на курорте «Газпром Поляна». На склонах горы Лаура катание будет открыто до 21 апреля, на Альпике — до конца месяца.

На курорте Красная Поляна с 1 до 11 мая 2025 года будут действовать трассы в долине Цирк-2. В прогулочном режиме работают канатные дороги «Восточной лес», «Старт чемпиона», «Водопад Поликаря». Также открыты три пеших маршрута: Тропа здоровья, Папоротниковая, Заброшенный бугель.