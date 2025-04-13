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Открытие фонтанов в Кисловодске перенесли на 17 апреля из-за холодов

Администрация Кисловодска изменила дату открытия городских фонтанов в связи с понижением температуры воздуха. Мероприятие состоится 17 апреля, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Ждем всех на открытие, будет красиво, зрелищно и по-весеннему тепло»,— написал глава Кисловодска.

В день запуска фонтанов жителей и гостей курорта ожидает праздничная патриотическая программа на трех городских площадках. Ппрозвучат песни военных лет и выступят творческие коллективы.

Кульминацией празднования станет фаер-шоу на главном цветомузыкальном фонтане в центральной части города. Представление начнется на закате.

Тат Гаспарян

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