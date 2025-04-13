Открытие фонтанов в Кисловодске перенесли на 17 апреля из-за холодов

Администрация Кисловодска изменила дату открытия городских фонтанов в связи с понижением температуры воздуха. Мероприятие состоится 17 апреля, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

«Ждем всех на открытие, будет красиво, зрелищно и по-весеннему тепло»,— написал глава Кисловодска.

В день запуска фонтанов жителей и гостей курорта ожидает праздничная патриотическая программа на трех городских площадках. Ппрозвучат песни военных лет и выступят творческие коллективы.

Кульминацией празднования станет фаер-шоу на главном цветомузыкальном фонтане в центральной части города. Представление начнется на закате.

Тат Гаспарян