«НЭВЗ-керамикс» подал несколько исков на 80 млн рублей к ХК «НЭВЗ-союз»

В арбитражный суд Новосибирской области поступили четыре иска к холдинговой компании «Новосибирский электровакуумный завод — Союз» (ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»), производящей электронную аппаратуру. Истец — «НЭВЗ-керамикс» требует взыскать с ПАО почти 80 млн руб. Иски поданы 11 апреля и пока не приняты к производству. Суть требований не раскрывается.

«НЭВЗ-керамикс» — совместно созданное в Новосибирске СП «Роснано» и ХК «НЭВЗ-союз» для производства изделий из наноструктурированной керамики. Первая очередь запущена в 2012 году. Завод производит наноструктурированную керамику для медицины, энергетики, радиоэлектроники, машиностроения. В 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», АО «НЭВЗ-керамикс» получило выручку в размере 322,2 млн руб. и убыток 604,1 млн руб. Компанию неоднократно пытались признать банкротом, но все дела были прекращены в связи с мирным урегулированием. Доля «Роснано» в уставном капитале «НЭВЗ-керамикс», по данным отчета корпорации, на конец 2020 года составляла 40,44%, «НЭВЗ-союз» владеет 59,56%.

Лолита Белова