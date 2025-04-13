На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9
У юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 в 21:40 по местному времени в воскресенье, 13 апреля, передает «Ъ».
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По предварительным данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в Авачинском заливе в 74 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 58,9 км под морским дном.
Землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах региона с силой 3 балла.