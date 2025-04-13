На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9

У юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 в 21:40 по местному времени в воскресенье, 13 апреля, передает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По предварительным данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в Авачинском заливе в 74 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 58,9 км под морским дном.

Землетрясение ощущалось в нескольких населенных пунктах региона с силой 3 балла.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский