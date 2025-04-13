Авария на Малкинском водоводе оставила без воды почти 3 тысячи абонентов

В Минераловодском округе произошла авария на стальном подающем водоводе метрового диаметра от Малкинского месторождения. С 12:00 временно ограничено водоснабжение для 2944 абонентов, сообщает ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

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Восстановительные работы ведутся на улице Заречной в городе Минеральные Воды и, по прогнозам, завершатся к 18:00, сообщает ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

Без воды остались жители хуторов Садовый и Возрождение, поселков Евдокимовский, Ленинский и Бородыновка, а также части города Минеральные Воды. В городе ограничения затронули 19 улиц и 5 переулков, включая Колонтаевскую, Южно-Парковую, Луначарского, Свердлова и другие. Во втором микрорайоне Минеральных Вод снижено давление в водопроводной системе.

Устранением аварии занимаются специалисты производственно-технического подразделения Минераловодское филиала ГУП СК Ставрополькрайводоканал — Южный. После завершения ремонтных работ начнется заполнение системы водоснабжения.

На период ограничений организован подвоз воды.

Тат Гаспарян