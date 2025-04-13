В Новороссийске рядом с планетарием появилась интерактивная ракета

Новый арт-объект появился в планетарии Новороссийска в честь празднования Дня космонавтики — «Ракета «Восток» высотой 6,5 м и с размахом крыльев в 4 м. Об этом сообщается на странице сообщества ВКонтакте «Планетарий имени Ю.А. Гагарина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Новый арт-объект «Ракета «Восток» был создан благодаря усилиям жителей Краснодарского края и других регионов, став символом космической эпохи. Координатором команды создателей арт-объекта стал предприниматель из Кропоткина Дмитрий Ленников. Вместе с представителями властей Новороссийска он открыл арт-объект.

«За прошедшие 64 года космонавтика прошла невероятный путь развития: от первого спутника до марсоходов, от первого полета человека в космос до международных космических станций. Каждый шаг был сделан благодаря мужеству, таланту и самоотверженности наших космонавтов и конструкторов. А Новороссийский планетарий уже 64 года является центром распространения естественно-научных знаний»,— отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Внутри ракеты установлены восемь кнопок, при одновременном нажатии на которые спустя минуту начинается имитация первого полета Юрия Гагарина. В память ракеты заложен 41 увлекательный факт о космосе, которые воспроизводятся в случайном порядке.

Весной прошлого года арт –объект «Ракета» был открыт на Гагаринском бульваре в Краснодаре. Проект разрабатывали в течение трех месяцев. Создание арт-объекта обошлось в 1,2 млн руб.

Алена Воробьева