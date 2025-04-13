Свердловчанину предъявили обвинение по делу о нападении на полицейского

В Пригородном районе Свердловской области местный житель обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Как сообщили в СУ СКР по региону, ему предъявлено обвинение по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел 8 апреля, когда полицейский прибыл по вызову в связи с нарушением покоя граждан из-за громкой музыки. «Полицейский, удостоверившись, что обвиняемый и его знакомый громко слушают музыку в позднее время суток, попросил их сделать звук тише и приступил к документированию данного правонарушения», — отметили в СК.

Однако свердловчанин применил в отношении правоохранителя физическое насилие, чтобы воспрепятствовать его деятельности. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела и сбору доказательств.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в декабре 2024 года Верхнесалдинский районный суд приговорил к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима местного жителя за применение насилия к сотруднику изолятора временного содержания. Осужденный ударил сотрудника ногой в плечо, от чего тот «испытал физическую боль».

Мария Шараева