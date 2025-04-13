Песков: Киев не может или не хочет соблюдать мораторий на удары по энергетике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Киев либо не может, либо не хочет соблюдать мораторий на удары по энергетике. Договоренности о 30-дневном моратории были достигнуты 18 марта.

«Либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может — не может держать свои части, своих военных под контролем. И то и другое катастрофично»,— сказал господин Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 18 марта договорились, что в течение 30 дней будет действовать мораторий на удары по объектам энергетики Украины и РФ. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский поддержал это решение.