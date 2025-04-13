На Кубани через Тамань пройдет маршрут двух новых поездов в Симферополь

Два поезда из Владикавказа и Таганрога по пути в Крым будут делать остановки в Краснодарском крае в Тамани. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Два новых поезда, следующие в Симферополь из Владикавказа и Таганрога, весной 2025 года будут проходить через Тамань. Железнодорожные составы запустит «Гранд Сервис Экспресс».

Пассажирский поезд «Таврия» №527/528 Владикавказ — Симферополь будет делать остановки в Тамани с 28 апреля. Второй поезд «Таврия» №483/484 Таганрог — Симферополь будет курсировать через Ростов-на-Дону с остановкой в Тамани с 24 мая. Оба поезда в первый рейс отправятся из Симферополя.

Алена Воробьева